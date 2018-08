später lesen Live-Ticker Fortuna empfängt den FC Augsburg FOTO: Falk Janning / FOTO: Falk Janning / Teilen

Nach sieben Jahren ist Fortuna Düsseldorf zurück in der Bundesliga. Zum Auftakt empfängt das Team von Trainer Friedhelm Funkel in der heimischen Arena den FC Augsburg. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.