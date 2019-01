Das Volk hat seinen Willen bekommen: Friedhelm Funkel bleibt nach Informationen unserer Redaktion auch über die laufende Saison hinaus Trainer bei Fortuna Düsseldorf.

Für 15 Uhr hatten die beiden Streithähne Funkel und Vorstandsboss Robert Schäfer ihr Gespräch vereinbart. Dort sollten die turbulenten vergangenen Tage aufgearbeitet und eine gemeinsame Stoßrichtung für die Zukunft beschlossen werden. Sportvorstand Lutz Pfannenstiel saß mit am Tisch.

Robert Schäfer hatte am Sonntag im exklusiven Interview mit unserer Redaktion gesagt hatte: „Wir müssen jetzt den Vertrag möglichst schnell miteinander vereinbaren, dann reden wir nochmal mit der Mannschaft. Ich glaube nicht, dass da etwas hängen bleibt.“ Funkel äußerte sich tags drauf beim RP-Redaktionsbesuch in Heerdt etwas skeptischer: „Ich bin nicht so optimistisch wie Robert es vielleicht ist. Das kann ich auch nicht sein. Im Laufe der Gespräche wird man sehen, wie weit wir uns annähern, damit ich für ein weiteres Jahr in der ersten Liga unterschreiben kann. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich weitermache.“

Die Posse hatte am vergangenen Freitag ihren Anfang genommen. Zum Abschluss des Trainingslagers im südspanischen Marbella war es zu einer denkwürdigen Medienrunde gekommen. Dort wurde der Abschied von Funkel zum Saisonende verkündet, weil der Trainer eine Entscheidung über seine Vertragsverlängerung vor dem Rückrundenstart am kommenden Samstag in Augsburg gefordert hatte. Der Verein wollte seinerseits noch warten. Es folgte eine öffentliche Sympathiewelle für Funkel und ein Shitstorm für Schäfer und Pfannenstiel und anschließend die schon jetzt legendäre Nacht von Marbella. Die endete mit einer Rolle rückwärts des Vereins, der am Ende doch wieder schnell mit Funkel sprechen wollte.