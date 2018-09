Funkel setzt auf Routinier Bodzek

Im Trainingslager am Wiesensee im Westerwald war Adam Bodzek zunächst dabei. Dann zog er sich Testspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal eine Rippenfraktur zu und fiel wochenlang aus. Doch Friedhelm Funkel vertraut dem Routinier und lässt ihn nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining während der Länderspielpause nun direkt in der Startelf auflaufen. Der 33-Jährige ersetzt den verletzten Andre Hoffmann (Gehirnerschütterung).

Bodzek wird Hoffmann Eins-zu-eins in der Zentrale der Fünferabwehrkette beerben. Denn Funkel setzt auch gegen Hoffenheim auf das 5-3-2-System, mit dem die Fortunen in Leipzig ein 1:1 geholt hatten. Nach dem Teilerfolg gegen den Europa-League-Teilnehmer soll mit dieser Taktik nun gegen den Champions-League-Teilnehmer der erste Dreier der Saison her.

Im zentralen Mittelfeld beginnen wieder Marcel Sobottka, Alfredo Morales und Matthias Zimmermann. Und im Sturm schenkt Funkel wieder der Doppelspitze mit Rouwen Hennings und Marvin Ducksch das Vertrauen.