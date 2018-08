Entscheidung übers Fortuna-Tor fällt erst nächste Woche

Bei einer Pressekonferenz hat Cheftrainer Friedhelm Funkel über das anstehende Spiel in Koblenz gesprochen. Das sind die wichtigsten Aussagen.

Funkel über...

...die Ausgangslage: „Wir sind der große Favorit, das ist ganz klar. Mit dieser Überzeugung müssen wir nach Koblenz fahren, aber auch mit Demut. Dass mein Koblenzer Kollege tiefstapelt und sein Team für chancenlos erklärt, ist sein gutes Recht – aber es entspricht nicht der Wahrheit. Im Pokal sind immer Überraschungen möglich.“

...die Torhüterfrage: „Ich werde erst in der nächsten Woche entscheiden, wer unsere Nummer eins ist. Ob Michael Rensing oder Raphael Wolf in Koblenz spielen, heißt noch nichts für die Bundesliga. Ich werde dann zuerst mit den Torhütern sprechen. In früheren Jahren habe ich meist etwa zwei Tage vor dem ersten Ligaspiel meine Entschidung gefällt.“

...die Bedeutung des DFB-Pokals: „Den Standort Berlin zu wählen und zum deutschen Wembley zu machen, ist eine der besten Entscheidungen, die im deutschen Fußball je getroffen wurde. Jeder will zum Finale nach Berlin, jeder ist heiß darauf. Auch unser erklärtes Ziel ist es, zum ersten Mal in meiner Düsseldorfer Zeit weiter als bis zur zweiten Runde zu kommen.“

...die personelle Situation: „Noch können wir nicht sagen, ob Niko Gießelmann nach seiner Wadenverletzung aus dem Training in Koblenz mitspielen kann. Sicher nicht dabei sind unsere Verletzten Oliver Fink, Adam Bodzek, Aymen Barkok und Havard Nielsen, die alle noch Zeit benötigen. Das gilt auch für Takashi Usami, der erst zwei Wochen im Training ist. Wenn er schon für den Kader in Frage käme – was sollte ich dann den Spielern sagen, die schon sechs Wochen trainieren?“