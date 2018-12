Fortunas 2:0-Sieg über den SC Freiburg war eminent wichtig im Abstiegskampf. Die größte Bedeutung hat er indes für das Selbstvertrauen der Düsseldorfer, das zuletzt bei der 1:3-Niederlage in Bremen etwas gelitten hatte. Die wichtigsten Fakten zum dritten Sieg der Saison.

Stabile Defensive

„Wir haben die mit Abstand beste Defensivleistung der Saison geboten“, sagte Trainer Friedhelm Funkel, und er hatte definitiv Recht. Selbst in der wenig erbaulichen ersten Hälfte ließ seine Mannschaft so gut wie nichts zu, und sie erhielt sich diese Qualität in den ungleich attraktiveren zweiten 45 Minuten. Freiburg erspielte sich in der gesamten Partie nur eine wirklich klare Torchance – umso erstaunlicher, als Funkel vier „echte“ Offensivspieler und dazu noch Kevin Stöger als offensiv orientierten Sechser aufgeboten hatte. „Es kommt nicht darauf an, ob man personell offensiv aufstellt“, erklärte Linksverteidiger Niko Gießelmann, „sondern darauf, wie gut die Offensivspieler defensiv arbeiten. Und das haben unsere Jungs heute getan.“

Starke Standards

Gegen Freiburg gelang das erste Saisontor nach einer Standardsituation, wenn man verwandelte Elfmeter einmal außen vor lässt – und das zweite fiel gleich hinterher. Beide Male brachte Takashi Usami einen Eckball scharf und platziert nach innen, wobei zunächst Kaan Ayhan direkt einköpfte und später einen Kopfball Marcin Kaminskis mit dem rechten Fuß ins Netz verlängerte. „Wir haben auch schon früher in dieser Saison starke Standards gespielt“, meinte Funkel. „Der Unterschied ist, dass wir sie diesmal zu Toren genutzt haben.“ Gerade in Partien, die wie die gegen Freiburg zunächst schwer in Gang kommen und in denen beide Kontrahenten abwartend spielen, sind Standardsituationen wie Ecken und Freistöße eminent wichtige Mittel.

Kaan Ayhans Comeback

Besser hätte sich der türkische Nationalspieler seine Rückkehr ins Team nicht ausmalen können. Nach der 0:3-Niederlage in Mönchengladbach hatte Funkel ihm eine Pause verordnet – dann kam der 24-Jährige von einer Länderspielreise mit einer Zehenverletzung zurück und zog sich anschließend einen grippalen Infekt zu. In Bremen schmorte der Abwehrchef dann gesund auf der Bank und meldete sich nun mit seinem ersten Doppelpack im Fortuna-Trikot zurück. „Es hat genau den Richtigen getroffen“, kommentierte Gießelmann. „Kaan hat wahnsinnig hart gearbeitet und diese Tore so sehr verdient.“ Dann hängte der 27-Jährige noch scherzend dran: „Nicht, dass er jetzt abhebt!“ Das freilich glaubt niemand im Düsseldorfer Tross wirklich. Ayhan ist mit seinen spielerischen Möglichkeiten ganz wichtig für Fortunas Spielaufbau aus der eigenen Abwehr heraus. Ihn mit Selbstvertrauen auf dem Platz zu haben, kann den Unterschied ausmachen.

Fans mit Gespür

„Unsere Fans waren fantastisch“, sagte Kenan Karaman begeistert. „Sie haben uns super unterstützt.“ So wie der türkische Nationalstürmer, der ein ordentliches Startelf-Debüt gefeiert hatte, sahen es auch seine Kollegen. Auch in den Phasen, als es noch nicht so gut lief, feuerten die Anhänger auf der Südtribüne ihr Team leidenschaftlich an, wobei der lauteste Support oft gerade nach weniger gelungenen Szenen zu hören war. Diese Unterstützung kann ein ganz entscheidendes Plus im Abstiegskampf werden.

Versagender Videobeweis

Es kam letztlich nicht mehr darauf an, aber es wäre ansonsten die meistdiskutierte Szene der Partie geworden. Erst sechs Minuten waren gespielt, als Freiburgs Kapitän Mike Frantz einen Freistoß von Kevin Stöger im eigenen Strafraum mit dem Ellbogen abwehrte. Fortunas Spieler protestierten vehement, und der Schiedsrichter-Experte des Bezahlsenders Sky, Markus Merk, verhängte ein eindeutiges Urteil: „Klarer Handelfmeter, es war eine aktive Bewegung von Mike Frantz‘ Arm zum Ball.“ Schiedsrichter Harm Osmers hatte offenbar auch seine Zweifel, denn er ließ die Partie zwar zunächst weiterlaufen, hinderte aber wenig später Freiburgs Torhüter Alexander Schwolow daran, einen Abschlag auszuführen – er wollte das Urteil des Video-Referees Günter Perl abwarten. Doch unerklärlicherweise schritt der Münchner im Kölner Keller nicht ein – eine krasse Fehlentscheidung, die bei einem anderen Spielausgang auch den Videobeweis noch stärker in die öffentliche Diskussion gezogen hätte. Ayhans Doppelpack ließ die Fehlleistungen von Osmers und Perl in den Hintergrund treten.