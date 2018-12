Christian Streich gab eine Lehrstunde in Sachen Selbstkritik. „Meine Mannschaft war schwach in der zweiten Halbzeit“, sagte der Trainer des SC Freiburg, „und damit war offensichtlich auch ich schwach. Ansonsten hätte die Mannschaft ja nicht so gespielt.“ Ein Stück weit mag es allerdings auch am Gegner gelegen haben. Fortuna gelang im eminent wichtigen Heimspiel gegen die Breisgauer nach der Pause eine bemerkenswerte Leistungssteigerung, die in einen „hochverdienten“ (so Streich) 2:0-Sieg mündete.

Die Düsseldorfer erwischten die Freiburger auf dem falschen Fuß. Je länger die Partie dauerte, desto deutlicher wurde, dass der Sportclub nichts mit der Aufgabe anfangen konnte, das Spiel zu machen. Ebenso wie Fortuna liegt es auch Streichs Team mehr, dem Gegner den Ballbesitz zu überlassen und auf dessen Fehler zu reagieren. Aufgrund dieser Spielanlage beider Teams war es deshalb eine wenig unterhaltsame erste Hälfte – den Unterschied machte, dass Fortuna nach etwa einer halben Stunde die Initiative ergriff und diesen Weg mit dem Wiederanpfiff entschlossen weiterging.

Kaan Ayhans Führungstreffer, in der 55. Minute nach einem scharf und platziert geschlagenen Eckstoß Takashi Usamis per Kopf erzielt, war dabei ungeheuer hilfreich. Es war das erste Fortuna-Tor nach einem Standard in dieser Saison, und es machte den Protagonisten offenbar so viel Spaß, dass sie es elf Minuten vor dem Ende beinahe kopierten. Diesmal bildete nur Marcin Kaminski die Zwischenstation, indem er Usamis Eckball auf den Fuß Ayhans köpfte. „Wir haben schon häufiger gute Standards geschlagen, zum Beispiel beim 0:1 gegen Mainz“, betonte Trainer Friedhelm Funkel. „Nur haben wir sie diesmal genutzt.“

Die Chancenverwertung also als entscheidender Faktor für den dritten Saisonsieg? Diese These wäre angesichts von sieben vergebenen Großchancen dann doch etwas verwegen. Maßgeblich war eher, dass die Gastgeber sich gegen Freiburg nicht jene Aussetzer in der Defensive leisteten, die ihnen schon in etlichen Partien – zum Beispiel gegen Schalke, Wolfsburg oder Bremen – das Genick brachen. „Wir haben die mit Abstand beste Defensivleistung der Saison geboten“, lobte Funkel, und Linksverteidiger Niko Gießelmann ergänzte: „Wenn alle so gut defensiv arbeiten, dann hat der Gegner keine Ideen.“

Zumindest auf die Freiburger traf das definitiv zu. Nur eine klare Tormöglichkeit konnte der Sportclub verbuchen, und die vergab Luca Waldschmidt kurz vor Schluss beim Stande von 2:0 kläglich. Selbstverständlich war diese Kompaktheit beileibe nicht, denn Funkel hatte auf dem Papier so offensiv aufgestellt wie in keinem Ligaspiel zuvor. „Aber das ist letztlich egal“, versicherte Gießelmann. „Wichtig ist die Arbeit jedes Einzelnen. Unsere Stürmer Kenan Karaman und Rouwen Hennings und auch die offensiven Außen Taka Usami und Benito Raman haben die Freiburger schon ganz vorn ausgezeichnet bearbeitet. Großes Lob dafür!“

Der Trainer schloss sich an: „Wenn wir so kompakt stehen, wird es für jeden Gegner schwer.“ Womöglich auch für Spitzenreiter Dortmund am Dienstag (20.30 Uhr)? So weit wollte Funkel dann doch nicht gehen. „Bei allem Respekt vor Freiburg“, schloss der 65-Jährige, „Borussia Dortmund ist eine Topmannschaft. Das wird noch mal eine ganze andere Aufgabe.“ Allerdings eine, auf die sich seine Schützlinge schon freuen. „Gegen den BVB vor ausverkauftem Haus“, so Gießelmann, „das wird sehr geil.“