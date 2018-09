Fortuna spielt samstags beim FC Bayern

Die Deutsche Fußball-Liga hat am Mittwochnachmittag die Anstoßzeiten der Bundesligapartien vom siebten bis zum 14. Spieltag bekannt gegeben. Demnach tritt die Fortuna viermal samstags zur beliebten Anstoßzeit um halb vier an. Dreimal muss sie aber auch an Freitagen und einmal an einem Sonntag ran.

Düsseldorfs Fans, die ihre Mannschaft zum FC Bayern begleiten möchten, werden sich freuen. Denn die Macher des Spieltages legten die Partie in der Münchener Allianz-Arena auf einen Samstag: Anstoß ist am 24. November um 15.30 Uhr. Damit können die Düsseldorfer Anhänger die weiteste Auswärtsfahrt der gesamten Saison bequem an dem Wochenende absolvieren.

Alle anderen Auswärtsspiele gehen zum Leidwesen der Anhänger nicht an Samstagen über die Bühne: Bei Eintracht Frankfurt (19. Oktober) und Werder Bremen (7. Dezember) spielen die Schützlinge von Trainer Friedhelm Funkel an Freitagen ab 20.30 Uhr. Das Derby bei Borussia Mönchengladbach ist für Sonntag, 4. November, um 15.30 Uhr angtesetzt.

Publikumsfreundlich sind aus Sicht der Düsseldorfer die Ansetzungen der Heimspiele gegen Schalke 04 (6. Oktober), den VfL Wolfsburg (27. Oktober) und Hertha BSC Berlin (10. November), die alle an Samstagen um 15.30 Uhr angepfiffen werden. Das einzige Abendspiel in der heimischen Arena gibt es gegen den FSV Mainz 05 (30. November, 20.30 Uhr).