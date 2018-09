Alfredo Morales läuft und läuft und läuft

Nach drei Partien belegt Fortuna Düsseldorf den achten Platz. Nach der Niederlage zum Saisonauftakt gegen den FC Augsburg hatten ihr nicht viele Fachleute zugetraut, dass sie gegen die stark eingeschätzten Teams aus Leipzig und Hoffenheim ungeschlagen bleibt und aus den Partien vier Punkte holt. Die Statistiken zeigen dabei deutlich die Stärken und Schwächen der Rot-Weißen.

Beim 2:1-Erfolg über Hoffenheim besaß die Truppe von Trainer Friedhelm Funkel für nur etwa 30 Minuten den Ball, der von Julian Nagelsmann gecoachte Gegner hatte das Spielgerät dagegen knapp über 60 Minuten in seinen Reihen. Die optische Überlegenheit drückt sich auch in der Zahl der Pässe aus: Weil die Fortunen nur selten das Spielgerät hatten, konnten sie nur 257 Pässe schlagen, die Gäste mit 528 mehr als doppelt so viele.

Weil Fortuna auch in den ersten beiden Partien ähnlich agierte, ist sie bei der Zahl der Pässe sogar Schlusslicht der Liga: Keine andere Mannschaft hat sich auch nur annähernd so wenig den Ball zugespielt wie die Düsseldorfer: Während der bislang insgesamt 270 Spielminuten schlugen sie lediglich 176 Pässe. Zum Vergleich: Bayer Leverkusen erreichte als Zweitletzter dieses Vergleichs 240 Pässe und damit 64 mehr, und der Meister aus München als Spitzenreiter schlug sogar mehr als viereinhalb mal so viele Pässe wie die Düsseldorfer, nämlich 825.

Auch die Zahl der Torschüsse ist bei den Düsseldorfern gering. Marvin Ducksch feuerte bislang fünf Mal in Richtung des gegnerischen Kastens, so oft wie kein anderer Fortune. In der Liga belegt er damit aber nur Rang 32. Benito Raman, der gegen Hoffenheim nicht spielte, rangiert mit vier Versuchen auf Platz 50, Rouwen Hennings und Kevin Stöger sind mit drei Versuchen 71ste.

Dass die Fortunen dennoch gute Ergebnisse erzielten, bei der Heimpremiere gegen Augsburg nur unglücklich verloren und am zweiten und dritten Spieltag gegen Leipzig und Hoffenheim sogar punkteten, lag an ihrer gnadenlosen Effizienz und ihrem leidenschaftlichen Kampf. Auch das belegen die Zahlen. Bei der jüngsten Partie feuerten die Fortunen acht Schüsse auf das gegnerische Tor ab und erzielten dabei zwei Tore. Die Hoffenheimer schossen dagegen 19 Mal, überwanden Keeper Michael Rensing aber nur ein einziges Mal. Die Schussgenauigkeit bei den Düsseldorfern lag bei 50 Prozent, die Truppe aus Sinsheim kam nur auf bescheidende 26,6 Prozent.

Das Pfund mit dem die Fortunen wuchern, ist ihr Teamgeist, ihre Leidenschaft, ihr Kampf, messbar unter anderem an den gewonnenen Ballduellen. Hier liegen sie im Spiel gegen Hoffenheim mit 53,3:46,7 Prozent vorne. Zweitbester Zweikämpfer der Liga (hinter dem Stuttgarter Benjamin Pavard) ist Fortunas Innenverteidiger Marcin Kaminski (75 Prozent gewonnene Zweikämpfe in den ersten drei Spielen).

Und auch in der Laufleistung sind die Flingerer stark: 178,98 Kilometer legten sie am dritten Spieltag zurück. Nur sechs Teams in der Bundesliga kamen auf eine noch größere Distanz. Bester Fortune in dieser Disziplin ist Alfredo Morales: Düsseldorfs Sechser rannte sich die Lunge aus dem Leib, niemand lief in dem Spiel so weit wie er: 12,5 Kilometer legte er zurück. In Jonas Hofmann (Bor. Mönchengladbach, 13,0), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund, 12,9), Davy Klaassen (Werder Bremen, 12,6), André Hahn (FC Augsburg, 12,6) und Dominik Kohr (Bayer Leverkusen, 12,6) waren nur fünf Spieler an diesem dritten Spieltag beim Kilometerfressen besser. In der Gesamtwertung der ersten drei Spieltage belegt Morales sogar den vierten Platz.

Verbessern müssen sich die Fortunen bei der Passquote, die ist nämlich mit nur 72.73 Prozent die schlechteste in der Liga. Ähnlich miserabel schneidet nur Bayer Leverkusen ab, das bei 72,92 Prozent liegt. Der FC Bayern führt das Ranking mit eindrucksvollen 90,67 Prozent an.