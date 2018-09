später lesen Live-Ticker Fortuna empfängt Hoffenheim FOTO: AFP / SASCHA SCHUERMANN FOTO: AFP / SASCHA SCHUERMANN Teilen

Am 3. Spieltag empfängt Fortuna Düsseldorf die TSG Hoffenheim. Nach dem 1:1-Unentschieden in Leipzig will die Elf von Trainer Friedhelm Funkel auch vor heimischer Kulisse die ersten Punkte der Saison einfahren. In unseren Live-Ticker verpassen Sie nichts.