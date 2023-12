Vorfreude auf die Premiere Heute startet das Weihnachtswunder

Denn Sebastian Pink hat auch eine Miniserie im Kopf, die er gerne umsetzen möchte. „Es geht um verschwundene Kinder“, sagt er und will nicht mehr über die Mystery-Geschichte erzählen. Eigentlich hatte die Idee als Kurzepisoden-Reihe gestartet. Doch im kreativen Zusammenspiel mit Achim Rundholz sei der Stoff auf sechs Folgen mit jeweils rund 40 Minuten gewachsen. Über den Schauspieler, der unter anderem in „Unter Uns“ und „Alles was zählt“ mitwirkte, sagt Pink: „Er hat da auch Bock drauf.“ Auch der Cast sei wieder mit an Bord, der in „Miracle for Christmas“ mitgespielt hat. Und das Beste: Achim Rundholz habe die Idee einer Produzentin vorgestellt, die ebenfalls sehr angetan gewesen sei. „Ich weiß, dass das reinhauen wird“, zeigt er sich zuversichtlich.