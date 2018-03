später lesen Sunderland zieht Konsequenzen Vertrag von Gibson nach Alkoholfahrt aufgelöst FOTO: Teilen

Twittern







Nach seiner Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer muss sich der irische Nationalspieler Darron Gibson einen neuen Verein suchen. Wie der englische Zweitligist FC Sunderland am Samstag mitteilte, wurde der im Sommer auslaufende Vertrag des 30-Jährigen "in beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst.