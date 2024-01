Der närrische Terminkalender Hier feiern die Narren im Regionalverband

Die Fastnachtsvereine starten in die Session. Und die ist heuer kurz: Am 14. Februar ist Aschermittwoch. Also gilt es, sich beim Feiern ordentlich ranzuhalten. Hier die närrischen Termine im Regionalverband Saarbrücken im Überblick, soweit sie uns bis jetzt von den Vereinen gemeldet wurden.

10.01.2024 , 12:07 Uhr

Die Narren sind wieder los, auch im Regionalverband Saarbrücken. Foto: dpa/Tobias Hase