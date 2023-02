Saartalk zur Fastnacht : Wie modern und zeitgemäß ist die saarländische Fastnacht?

Saarbrücken Frauen in knappen Garderöckchen, ältere Herren im Elferrat – wie zeitgemäß ist die Fastnacht im Saarland? Beim Saartalk diskutieren dazu am Donnerstag unter anderem bekannte Kabarettistinnen.

Veraltetes Bild der Fastnachtssitzungen?

Junge Frauen, die in knappen Garderöckchen die Beine in die Luft werfen. Ältere Herren, die als Elferrat alles genau im Blick haben, und Büttenreden, die mit Klischees und platten Witzen das Publikum zum Lachen bringen wollen – ist das ein veraltetes Bild der Fastnachtssitzungen im Saarland oder tatsächlich in vielen Veranstaltungshallen im Land noch immer Realität?