Wetter-Vorhersage Wintereinbruch zu Fastnacht? So wird das Wetter zum Straßenkarneval

Allmählich schiebe sich die Strömung von Nordeuropa in Richtung Deutschland. Doch bis sie das Saarland erreicht, wird es zunächst noch feucht mit teils ergiebigem Regen. Gleichzeitig bleibt es tagsüber mild. So sind Maximalwerte am Donnerstag, 1. Februar, von bis zu zwölf Grad angesagt. In der Nacht pendeln sich die Werte um den Gefrierpunkt ein. Dabei lebt der Wind auf. In Höhenlagen drohen sogar stürmische Böen.