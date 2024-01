Fastnacht NKV-Narren zeigen, wie schön das Leben ist

Die NKV Friedrichsthal ist in närrischer Hochform. Das bewies die erste Kappensitzung der Session am vergangenen Samstag. Eine ausverkaufte Narrhalla mit zahlreichen Gästen aus befreundeten Vereinen sowie fantasievollen Kostümen: Könige machten ihre Aufwartung, Panzerknacker schauten nach, ob es außer Lachsalven noch etwas anderes zu holen gibt, Elche und Wespen sowie Hippies und Harlekine schauten ebenfalls vorbei. Dazu passt das Motto: „Scheen is es Läwe.“