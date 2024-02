Kommunalwahl Sulzbachs Grüne wählten ihre Stadtratskandidaten

Sulzbach · Der Grünen-Ortsverband Sulzbach hat die Kandidatenliste für die Wahl zum Stadtrat am 9. Juni erstellt. Gewählt sind an Platz eins Barbara Klein-Braun und an Platz zwei Hubert Jung.

07.02.2024 , 18:11 Uhr