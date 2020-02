Fasendumzüge im Landkreis St. Wendel : Cheerleader feuern die Narrenschar an

Vom Regen und Wind ließen sie sich nicht den Spaß verderben: Die Narren in Wolfersweiler zogen gut gelaunt durch die Straßen. Foto: Ralf Mohr

St. Wendel Die Fasendbooze haben die Macht im St. Wendeler Land übernommen. Bei den Umzügen am Sonntag feierten sie ausgelassen.

Heftige Böen haben am Sonntag der Fastnachtsparty in der St. Wendeler Innenstadt zusätzlichen Rückenwind verschafft. 49 närrische Fußgruppen, Wagen und Musikanten sind beim Umzug an Tausenden feiernden Menschen vorbeigezogen. Gegen 13.30 Uhr hat es noch leer und trist auf dem Schlossplatz ausgesehen. „Wir haben nichts ändern müssen, da keine Wagen mit einem hohen Aufbau im Zug mitfahren“, berichtet Werner Klär von der Stadtverwaltung. Er gehe allerdings davon aus, dass drei, vier angemeldete Teilnehmer wegen des Wetters auf die Cityrunde verzichten werden. Aus Richtung Bahnhof strömen dann immer mehr Narren in die Stadt.

Dirk Schmitt, Moderator und DJ auf dem Podest vor der Poststation in der Bahnhofstraße, heizt mit typischen Fastnachts-Songs die Stimmung an. Der Wind lässt Narrenkappen, Perücken und Sombreros ordentlich wackeln, während sich die Besucher einschunkeln. „De Zoch kütt“, kündigt Schmitt mit kölschem Dialekt an, als das Schaulaufen beginnt. Entlaufene Schafe vom Gudesberg führen Hunde an der Leine aus. Das junge Gemüse dahinter lebt im Kinderhaus der Stiftung Hospital gesund und in Saus und Braus.

Ihren achten Geburtstag feiern die Zwillinge Anna und Max Arweiler mit Gästen im Umzug. Sie fahren Cityroller mit Sprite statt Sprit und erfüllen sich mit der Teilnahme einen Geburtstagswunsch. „Jedes Flämmchen zählt“ bei der Urweiler Kinder- und Jugendfeuerwehr. In traditioneller Kleidung aus Zentral-Thailand tanzen die Rice Girls über den Asphalt und übertragen asiatische Lebensfreude. Die Disney-Parade aus Remmesweiler ist mit Donald Duck, Goofy, Micky Maus und der Minnie Maus am Start. Captain Jack Sparrow verteilt derweil die Kamellen vom Wagen aus. „Völker der Erde“ charakterisiert die Fußgruppe der Roschberger Sternschlepper. Aber laut deren Slogan ist „der Mensch noch nicht fertig“. Die Bahnhofstraße ist der Walk of Fame für die Menschen mit Handicap der Lebenshilfe-Freizeitgruppen, die dem Narrenvolk auf dem Bürgersteig zujubeln.

Wer hat denn die Gewitterhexen hier bloß zugelassen? Der Himmel ist doch grau genug. Die Theatergruppe der Katholischen Frauengemeinschaft Alsfassen hat eine Personalagentur gegründet und sucht ab sofort nach weiteren Bühnenstars. Viel Erfolg. Auch die runde Kugel ist großes Thema unter den Akteuren. Laut der Enthüllungsplattform Football-Leaks präsentieren der Freizeitclub Saal und die Marther Dorfgemeinschaft in diesem Jahr die Fußball-Ostertalmeisterschaft als Konkurrenz zur Europameisterschaft. Die Dörrenbacher Ball-Piraten werfen mit Golddukaten nur so um sich. „Und hätten wir von den Dukaten mehr, wär unser Chef de Peter Klär“, ist das Motto der Sportfreunde (SF). Schmeißen die sich zum 50. Geburtstag etwa für den Bau eines Rasenplatzes dem Bürgermeister an den Hals? Ja, tiefer geht nimmer, deshalb will die SG Linxweiler wieder eine Spielklasse höher kicken.

„Sie ist die eine, die immer lacht“, dröhnt der Hit von Kerstin Otts aus den Lautsprechern des städtischen Wagens. Oh, trifft das etwa auch auf St. Wendel zu? Werner Klär tut jedenfalls alles dafür, dass die Stadt immer lacht. Er holt kurzerhand den Valentinstag nach und verschenkt Rosen und Schokolade. So langsam legen die Böen zu. Aber eins, zwei, drei und hopp – schon stehen die fünf Mädels auf den breiten Schultern der Jungs im Wind. Die Cheerleadergruppe Purple Diamonds zeigt atemberaubende Hebefiguren im Nieselregen. Die Feuerwehr stellt das Schlussfahrtzeug im Umzug – und schwupps sind die meisten Besucher auch schon wieder verschwunden.

„Mir losse us vun so enem bissje Wind on Rähn de Spaß net verderbe“, konstatierte Oliver Liedke, der Zugchef des Umzuges und amtierende Karnevalsprinz vom CCW 19 Uhr 71 aus Wolfersweiler. Und so startete der Umzug trotz stürmischer Böen und unangenehmem Nieselregen. Obwohl sich die Beschriftung am CCW-Wagen dank des Windes in ihre Bestandteile auflöste und am Ende nur noch „CCW uh 7“ am Wagen stand, so tat das der fröhlichen Stimmung in keinster Weise Abbruch. Die Narren warfen unentwegt Kamellen und alles Mögliche an Süßigkeiten in die Menge.

Nicht ganz so viele wie sonst waren zum Zug geeilt, aber die, die da waren, hatten ihren Spaß. Insgesamt elf Gruppen waren gemeldet, zwei hatten allerdings abgesagt. Nichtsdestotrotz haben letztendlich noch gute 150 Teilnehmer den Wetterkapriolen die Stirn geboten. Darüber freuten sich besonders die Kinder, denn viele von ihnen konnten es kaum erwarten, ihren Süßigkeitenvorrat beim Umzug in Wolfersweiler aufzufüllen. In dem Sinne: „Steht das Wetter ach noch so kopp – mir rufe laut und kräftig Alllleeeeeh Hopppp!“

Wasser marsch, die Segel gesetzt und dazu eine leichte Brise. Unter perfekten Bedingungen konnte sich das Söterner Narrenschiff gemächlich seinen Weg durch die raue See bahnen. Jede Menge gute Stimmung bei den zahlreichen Zuschauern an der Zugstrecke und den 16 teilnehmenden Gruppen ließ trotz des Nieselregens keinen Zweifel daran: In Sötern wird bei jedem Wetter ausgiebig Fastnacht gefeiert.

Die Ahoj-Brause-Päckchen des Theatervereins waren so gut verpackt, dass sie nicht gleich aufsprudelten. Die Superhelden der Söterner Feuerwehr waren als The Avengers unterwegs und zeigten ihre Stärke. Das Lieblingsgetränk der Söterner Jugend dürfte zweifelsfrei ein bekannter Apfelwein in Dosen sein, Fridays for Future hin oder her. Im Gegensatz dazu stachen die Türkismühler Müllpiraten mit ihrem nur aus Sperrmüll gestalteten Piratenschiff in See und mahnten so manche Umweltsünde an. Versöhnlichere Töne schlugen die sieben Zwerge des Karnevalvereins Eckelhausen und eine Gruppe von Söterner Barbiepuppen an. Die Männergarage suchte den nächsten Söterner Kanzlerkandidaten und die Hunolsteiner waren als Musketiere dabei. Diese Session darf bei keiner Fastnachtsveranstaltung das Geschrei zum Gassenhauer „Cordula Grün“ fehlen. Um die passenden musikalischen Unterwasserklänge kümmerten sich deshalb der Musikverein Eisen und die Pfarrkapelle Schwarzenbach.

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr verkleideten sich als Emojis. Mit ihrem Maskottchen spazierten sie beim Zug in Alsweiler mit. Foto: Martin Trappen. Foto: Martin Trappen

Die Disney-Parade-Remmesweiler war in St. Wendel am Start: Goofy, Donald Duck, Minnie und Micky Maus eroberten die Herzen der Narren. Foto: B&K/Bonenberger/

Die St. Wendeler Cheerleader Purple Diamonds zeigten beim Fasendumzug in der Kreisstadt gekonnt ihre Hebefiguren. Foto: B&K/Bonenberger/

Die Mitglieder des Theatervereins Sötern waren beim Söterner Umzug als Ahoj-Brause-Päckchen. Sie hatten sich gut verpackt, damit sie bei dem ganzen Regen nicht aufsprudelten. Foto: Christian Barth