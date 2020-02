Mit Schirm, Charme und Kapuze : Wolfersweiler Umzug fiel zwar ins Wasser, aber nicht aus

Wolfersweiler Die Narren in Wolfersweiler zogen trotz Sturm und Regen durch die Straßen.

„Mir losse us vun so enem bissje Wind on Rähn de Spaß net verderbe“, konstatierte Oliver Liedke, der Zugchef des Umzuges und amtierende Karnevalsprinz vom CCW 19 Uhr 71 aus Wolfersweiler. Und so startete der Umzug trotz stürmischer Böen und unangenehmem Nieselregen. Obwohl sich die Beschriftung am CCW-Wagen dank des Windes in ihre Bestandteile auflöste und am Ende nur noch „CCW uh 7“ am Wagen stand, so tat das der fröhlichen Stimmung in keinster Weise Abbruch. Die Narren warfen unentwegt Kamellen und alles Mögliche an Süßigkeiten in die Menge der Unentwegten.