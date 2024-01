Tornado-Funkclub in Theley Tornado-Funkclub hat sich aufgelöst

Eine Ära ist in Theley zu Ende gegangen: Nach 45 Jahren hat sich der Tornado-Funkclub aufgelöst, der in den viereinhalb Jahrzehnten seines Bestehens fest in der Theleyer Vereinslandschaft verwurzelt war. Auch weit darüber hinaus hatte er viele Freunde und Mitglieder, die viel mehr taten, als nur ihrem gemeinsamen Hobby, dem Sprechfunk, nachzugehen, wie ein Sprecher mitteilt.