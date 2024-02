Narren feiern beim Umzug in Nonnweiler „Mit Vollgas über die Regenbogenbahn“

Friedlich rasten Super Mario, Luigi und Browser – alias die Mitglieder der Jugendclubs Nonnweiler, Bierfeld und Otzenhausen – beim Rosenmontagsumzug „mit Vollgas über die Regenbogenbahn“. Gemeinsam mit knapp 30 weiteren kostümierten Gruppen verwandelten sie Nonnweiler in eine wahre Narrenhochburg. Hunderte Besucher waren gekommen, um sich das Spektakel anzusehen. Sie hatten entlang der Trierer Straße Stellung bezogen und jubelten dem närrischen Tross zu: Alleh Hopp! Mittendrin summten „die Bienchja“ des KV Eiweiler munter vor sich hin, die Vogelscheuchen des KKV Eisen gaben ihre Bauernweisheiten zum Besten und die Fresh Elements aus Primstal präsentierten einen flotten Peter-Pan-Tanz. Während die Pfarrkapelle Schwarzenbach all das mit dem passenden Lied „Oh wie ist das schön“ kommentierte, spielten die Minions der Pfarrkapelle Kastel närrische Schunkelmusik. An Fastnacht ist eben alles möglich!