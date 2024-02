Barbie-Trend und Überraschungen Nach Rassismus-Eklat – so war die Kappensitzung der Narrekäpp Helau Mildau Theley

Unter dem neuen Motto „Bunte Vielfalt“ fand am Samstag die Große Gaudi Kappensitzung des Karnevalvereins der "Narrekäpp Helau Mildau" statt. Im Festzelt auf dem Keltenplatz im Gewerbegebiet Keltenweg am Ortsausgang von Theley feierten bereits am frühen Nachmittag um 15.11 Uhr rund 500 Närrinnen und Narren.