Jubiläum in Gronig Die Musik stand und steht im Mittelpunkt

Der Verein begeht sein Jubiläumsjahr mit vier Veranstaltungen: Los geht es mit den Jubiläumskonzerten am 20. und 21. Januar im Gasthaus Andler in Gronig. Weiter gefeiert wird dann am Pfingstsamstag und am Pfingstsonntag mit dem Gartenlaubenfest am Dorfgemeinschaftshaus in Gronig. Am Vorabend des Feiertags Maria Himmelfahrt, 14. August, musiziert die Trachtenkapelle Gronig beim Picknick-Open-Air am Dorfgemeinschaftshaus in Gronig. Am 5. Oktober veranstaltet der Musikverein ein Benefizkonzert der Bergkapelle Saar und des Saarknappenchors in der Bliestalhalle in Oberthal.