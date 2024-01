Serie Kaffeeröstereien im Saarland 900 Röstaromen auf der Spur

„Hier ist es genial.“ Volker Gerber strahlt wie jemand, der angekommen ist. Im November hat er seine Kaffeerösterei in der Kaiserstraße 15 in Heiligenwald eröffnet und seitdem bereits viel Zuspruch erfahren. Dieser Platz ist aber auch ideal: 3000 eingefriedete Quadratmeter Land mitten im Ort. Ganz früher praktizierte in dem frei stehenden Haus ein Internist, erzählt der Gastgeber, später dann ein Physiotherapeut. Im August zog Familie Gerber ein, der Anbau fand seine neue Bestimmung in der Kaffeerösterei samt Verkauf – ein kleiner Quantensprung in Sachen Produktionsbedingungen, den Gerber nach der Kündigung seiner angemieteten, sehr überschaubaren Kellerräume in St. Wendel da vollzogen hat.