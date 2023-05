Mobilität Vor allem der günstige Preis kommt gut an

In Losheim ein Ticket kaufen und in München damit die U-Bahn nutzen – das geht seit Monatsbeginn mit dem 49-Euro Ticket, dass auch „Deutschlandticket“ genannt wird. Wir haben uns in Merzig umgehört, ob das wirklich jemand macht, wobei wir natürlich nicht nach der Münchner U-Bahn gefragt haben, sondern nach der Attraktivität des Angebots ganz allgemein.