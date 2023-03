Kolumne Apropos : Der faulste Mensch der Welt

wingerKommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Gibt es ein Recht auf Faulheit? Über diese Frage musste ich in meinem Romanistik-Studium einen Essay schreiben, auf der Grundlage von Roland Barthes‘ Text „Mut zur Faulheit“. Leider weiß ich nicht mehr, was ich damals geschrieben habe. Zeit also, sich von Neuem darüber Gedanken zu machen.