Ob Paketbote oder Funkenmariechen – Hauptsache närrisch Felix Schäck ist mehrfach ausgezeichneter Büttenredner

Feiern können die Saarländer. Da gibt es Faschingspartys wie den Premabüba in der Saarbrücker Kongresshalle, die „Wilde Faschingsparty“ auf der Alten Schmelz in St. Ingbert oder den „Saarneval“ in der Saarbrücker Kufa. Da gibt es die gut besuchten Umzüge und last but not least die Kappensitzungen.