Hassel Rathaussturm gelingt mit viel Kindergebrüll

Susanne Vicentini und Stephanie Knoch macht so schnell keiner was vor. Auch Hassels Ortsvorsteher Markus Hauck bildet da keine Ausnahme. Der Rathaussturm im Stadtteil ist an diesem Donnerstagmorgen eine klare Sache. Allerdings haben die beiden Frauen vom „Guggugsklibsche“ auch enorm viel Verstärkung. Die Klassen der Eisenberg-Grundschule sind gekommen und dazu noch Kita-Kinder aus dem Ort. Und die jungen Leute übertönen schnell die Ballermann-Hits, die Ortsvorsteher Hauck über den Marktplatz dröhnen lässt. „Der Zug hat keine Bremse“, singen die jungen Fastnachter und trotzen dabei dem Nieselregen, der einfach nicht aufhören will. Und sie skandieren, der Mann der Obrigkeit solle das Volk in die Verwaltungsstelle heineinlassen. Hauck wehrt sich mit ein paar munteren Sätzen. Erinnert daran, dass der Rathaussturm im Vorjahr ausgefallen sei, weil die Frauen sich nicht einig waren, ob sie denn nun zahlreich genug für einen Angriff gewesen wären.