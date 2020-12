Eine schöne Nachricht : Schwanensee am Fluss unter der Ostspange

Mit der schönste Tag in 2020 war für mich ein Donnerstag. Anfang Dezember, am Ufer der Saar, Höhe Osthafen in Saarbrücken, etwa 7.13 Uhr. Auf dem Leinpfad jogge ich dort, nahezu jeden Morgen, seit Jahren.

Man kennt sich: die Fischreiher und ich. Die Angler und ich. Die Enten und ich. Die invasiven Gänse und ich. Und: das Tier, das gerne in der Mitte der Saar schwimmt, und für mich so ausschaut wie ein Biber – und deshalb wohl keiner ist. Die meisten grüße ich morgens, mal mit einem Nicken, mal nur in Gedanken, mal sage ich sogar „Servus, alter Rabe“, mal gar nichts, dennoch: Man kennt sich.