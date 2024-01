Kappensitzung Frohsinn-Kessel kocht auf höchstem närrischem Niveau

Die erste Rakete des Abends bekam mit Philip Regula und Felix Herold der Frohsinns-Nachwuchs in der Bütt. Die beiden lieferten sich in Hawaiihemd vs. Lederbux gekleidet einen gereimten Schlagabtausch, ob Urlaub auf Mallorca oder eben die Berge das perfekte Reiseziel seien. Am Ende waren sie sich einig, dass Rohrbach mindestens so schön wie Meran sei, und das Blau locker gegen Mallorca ankomme. Sie waren noch niemals in New York, dabei „bin ich ein toller Hengst, war schon in Schüren und in Sengschd, nur nach Saarbrigge zieht‘s mich überhaupt nicht hin“.