Handball Das hat noch keiner geschafft

Das hat bisher noch keiner geschafft: Als erste Mannschaft in dieser Saison entführte der HC St. Ingbert-Hassel bei der HG Saarlouis II beide Punkte. Im Top-Spiel der Handball-Saarlandliga hatten die Gäste den längeren Atem. Sie behielten mit 38:33 (16:16) die Oberhand und bewiesen, dass sie endgültig in der Saison angekommen sind. „Wir haben uns gefunden. Ich glaube, das kann man so sagen“, urteilt Fabian Abel. Der Kreisläufer des HC St. Ingbert-Hassel entwickelte sich am Freitag in der Stadtgartenhalle zu einer entscheidenden Figur.