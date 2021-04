Auf A 6 bei St. Ingbert-Mitte : 63-Jähriger bei Zusammenstoß mit Sattelzug schwer verletzt

Beim Zusammenstoß seines Autos mit einem Sattelzug ist ein 63-Jähriger auf der A 6 bei St. Ingbert schwer verletzt worden. Die A 6 wurde für mehrere Stunden voll gesperrt, der Rettungshubschrauber musste auf der Autobahn landen.

Der Unfall geschah am Dienstagmittag, gegen 13.20 Uhr, auf der A 6, in Höhe der Auffahrt der Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte. Ein 35-Jähriger Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Sattelzug in Fahrtrichtung Mannheim auf. Kurz danach kam es nach Polizeiangaben zum Zusammenstoß zwischen Heck des Sattelzugs und der Front eines Mazdas, der von einem 63 Jahre alten Mann gefahren wurde.