Fastnacht : Mariechen wirbeln, der Applaus prasselt

Dudweiler Beim Dudweiler Carneval Club (DCC) kennt man weder mit dem Bezirksbürgermeister noch mit dem neuen OB Erbarmen.

Er selbst habe das Rathaus ja bereits zweimal gestürmt, neckte Oberbürgermeister Uwe Conradt die Narren. Das erste Mal beim Rathaussturm der vergangenen Session, das zweite Mal dann im Herbst nach seinem Wahlsieg. Deswegen haderte er am Samstagabend bei der zweiten Prunksitzung des Dudweiler Carneval Clubs (DCC) im Schützenhaus: „Ich weiß nicht, ob das Rathaus ein weiteres Mal gestürmt werden muss.“ Eventuell wollte sich Saarbrückens Verwaltungschef einfach nicht mit dem Unausweichlichen anfreunden. Wenn die Narren am 21. Februar jedenfalls so gut drauf sind wie bei ihrer Sitzung, wird der OB wohl verhandlungsfrei seinen Platz räumen müssen. Denn beispielsweise gegen die wirbelnden DCC-Tänzerinnen wird er eher chancenlos sein.