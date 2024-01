Schwarzenholz Vier Stunden Fastnachtsreigen bei der Regionalsitzung

Nachdem Regionalvertreter Michael Schleich die Veranstaltung eröffnete, folgte das vierstündige bunte Programm aus Büttenreden, Tänzen und Gesang. Das Saarwellinger Prinzenpaar Rolf II. vom Ruckert, Herrscher über die Kraft der Sonne und Tina I. vom Verlies der heimlichen Hauptstadt und das Prinzenpaar des Jahres von den Faasendrebellen Saarlouis Steinrausch – Feldmarschall Nico I. und Nadine I. – hielten ihre Reden, bevor die amtierenden Saarlandmeister im Juniorenschautanz der Faasendrebellen ihren Schautanz vorstellten. Der Saal tobte und die Gruppe erntete viel Applaus. Es folgte ein Mariechenmedley der Hansenberger Erdbeernarren und ein Gardetanz von Männern des CVL Lebach. Leon Guldner von der GKG Fraulautern trat erstmals bei der Regionalsitzung auf – er feierte am Tag zuvor noch seinen Geburtstag, an dem er 1x11 Jahre alt wurde. „Es ist schön zu sehen, wie die Stimmung unter den Verein und im Saal ist“, sagte Prinzessin Nadine Stilz von den Faasendrebellen. Mitglieder von 22 Karnevalsvereinen nahmen an der Veranstaltung teil. Moderiert wurde sie von Karen Himbert von den Rot-Weißen Funken Saarwellingen und Philipp Getto von den Gold-Blauen Funken Saarwellingen.