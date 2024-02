Siersburg Siersburger Fuppes sorgte für Stimmung

Als doppeltes Bürgermeisterlein sozusagen. Oder wollte er mit diesem klugen Schachzug gar vermeiden, dass sein Rathaus komplett in die Hand der Narren fällt? Wir werden sehen. Dass die Siersburger in diesem Jahr doch ein Prinzenpaar haben, war bis zum Fuppes völlig unbekannt. Erst dann verkündete der Verein für Kultur und Karneval Siersburg seine Tollitäten; Prinz Joshua I. (Joshua Pawlak) und seine Prinzessin Tiziana I. (Tiziana Inglisa-Brockenauer). Der Siersburger Fuppes jedenfalls war ein voller Erfolg. Zwei Abende lang haben die Aktiven des KUK die voll besetzte Niedtalhalle gerockt. Von Show-Tänzen über Sketche und klassische Nummern aus der Bütt: Die Gäste jedenfalls waren hingerissen und spendeten den Akteuren auch reichlich Beifall. Egal ob etwa die Siersburger Witwen über die Vergänglichkeit ihrer Männer sinnierten, „Helga und Schossefien“ sich über den neuesten Dorfklatsch austauschten, oder die Backwaren in der Auslage von Stefans Backstube lebendig wurden. Und als sich am Schluss der Show alle Akteure noch einmal auf der Bühne präsentierten und alle gemeinsam die „Fuppes-Hymne“ sangen, blieb kein Auge mehr trocken.