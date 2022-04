Basketball : Die SG Saarlouis-Dillingen ist sportlich abgestiegen

SG-Trainer Rouven Behnke hat noch Hoffnung auf den Klassenverbleib. Foto: Oliver Altmaier

DILLINGEN Nach dem Heimspiel gegen den BC Marburg machte sich bei den Basketballerinnen der SG Saarlouis-Dillingen Enttäuschung breit. Mit hängenden Köpfen schlichen die Diamonds am Samstag nach der 55:71 (31:34)-Niederlage vom Parkett der Dillinger Sporthalle West – in dem Wissen, dass sie in der kommenden Saison wohl nicht mehr in der 2. Bundesliga Süd spielen werden.