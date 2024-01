Saarwellingen Saarwellinger Rot-weiße Funken starten durch

Schwarzenholz · „Ich wünsche mir ein tolles Publikum“, sagte die Vereinspräsidentin Gaby Lay wenige Minuten bevor sie am Samstag die Kappensitzung der Rot-Weißen Funken Saarwellingen eröffnete. Und ihr Wunsch sollte in Erfüllung gehen – die Faasendbooze in der ausverkauften Schulze-Katrin-Halle in Schwarzenholz waren von der ersten Minute an voll dabei.

31.01.2024 , 19:03 Uhr

Vereinspräsidentin der Rot-Weißen Funken Gaby Lay begrüßte die Akteure und das Publikum. Foto: Sandra Mißler

Von Sandra Mißler