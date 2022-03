Lang ersehnte Eröffnung : Neue „Royal Donuts“-Filiale in Saarlouis – noch in dieser Woche geht es los

Foto: imago images/Georg Ulrich Dostmann/ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann via www.imago-images.de

Saarlouis Das Warten hat ein Ende: Am Dienstag hat „Royal Donuts“ bekannt gegeben, wann die neue Filiale in Saarlouis öffnet. Noch in dieser Woche geht es los! Was Donut-Fans erwarten können.

Jetzt ist es offiziell: Noch in dieser Woche öffnet die neue „Royal Donuts“ Filiale in Saarlouis. Das hat das Franchiseunternehmen am Dienstag auf Instagram angekündigt. „Mit riesengroßer Freude können wir euch mitteilen, dass wir am Samstag, 5. März 2022, unsere Tore für euch öffnen“, schreibt Royal Donuts.

Das können Donut-Fans erwarten

Das Ankündigungsvideo zeigt erste Eindrücke der neuen Filiale, die in der Stiftstraße 2 in Saarlouis eröffnet. Zu sehen sind weiße und rosafarbene Rosen an einer Wand mit dem neonpinken Schriftzug „Royal Donuts Saarlouis“. Darunter steht eine grelle Couch, die zum Verweilen einlädt. Links neben dem Eingang befindet sich die Theke, in denen in wenigen Tagen die süßen Kalorienbomben zu kaufen sind.

Großer Zuspruch auf Instagram

Von Fans der Donuts ist die Eröffnung lang ersehnt. „Endlich!“, schreibt eine Nutzerin, „wir müssen dahin“, schreibt eine andere. Mehrere haben mit Smileys auf die Ankündigung reagiert. Im Januar hatte das Franchise erstmals angekündigt, in Saarlouis eine Filiale zu eröffnen.

Zweite Royal Donut Filiale im Saarland