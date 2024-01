Fraulautern Närrisches Treiben herrschte bei der GKG Fraulautern

Zuerst mit bekannten Partysongs, dann einige Ballermann-Hits und zum Ende der Ouvertüre natürlich die karnevalistischen Schunkler, die das närrische Volk von den Stühlen holten. So benötigte Sitzungspräsidentin Iris Gras auch keine große Animation, um die Gäste ihrer Karnevalssitzung in Stimmung zu halten. Nach dem Einmarsch der Garden und Vorstellung der Prinzenpaare war es der Kindergarde vorbehalten, den bunten karnevalistischen Reigen zu eröffnen. Mit „Toni und seiner Tante Biwi“ standen zwei Generationen auf der Bühne. Während Leon Guldner noch ein Youngster in der Bütt ist, steht Monia Ockenfels seit über 20 Jahren auf der Bühne und begeistert mit ihren Kalauern. Die GKG Fraulautern hatte mit Tanz- und Musikeinlagen sowie Büttenreden eine humoristische Kappensitzung auf die Bühne gezaubert, die mit Frohsinn und Heiterkeit das Publikum begeisterte. Mit dem großen Finale aller Akteure endete die Narrenschau in Fraulautern.