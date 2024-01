Kostümkappensitzung der Carneval Vereins Lebach Land des Lachens und des Humors

So zum Beispiel die zwei Nachwuchs-Büttenredner der CVL, Jona Maslow und Tim Heinrich, die am Wochenende ihre Bühnenpremiere feierten. Wie bekommt man einen Teenager dazu den Mülleimer rauszubringen? Man verwandelt das Ganze in eine Quest: „Schleiche dich durch den Flur und bekämpfe die Monster.“ Jona Maslow hatte übrigens in dieser Session eine Doppelfunktion. Denn als Jona I. übernahm er gemeinsam mit Mariella I. den Part des Kinderprinzenpaares. Aktuelle Regenten der CVL sind Jörg I. und Melanie I..