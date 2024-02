Römerhalle gut besetzt Päther Dickkäpp feiert mit einem Meer von Narren

Was passiert eigentlich, wenn eine Elfe zur Welt kommt und wie entwickelt sie sich? Diese Frage beantwortete die Jugendgarde mit einer gelungenen Choreographie. „Super, Klasse, Extragudd“, intonierten die begeisterten Gäste nach der Show der Pachtener Nachwuchtstanzmäuse gemeinsam mit Vanessa Graf-Nilles, die durchs Programm führte und darüber hinaus den Saal ordentlich anheizte. Aber auch sonst war einiges los, auf der Bühne der Dickkäpp. Neben den beiden Eigengewächsen Fabian Gessner und Niklas und Aaliya hatten sich die Päther Dickkäpp Verstärkung von außerhalb in die Bütt geholt. Und mit Yannik Fontaine aus Wadrill und Simon Müller aus Aschbach haben sie einen guten Griff gemacht. Zum Kochen brachten den Saal aber auch die Aktiven mit ihrem neuen Showtanz und natürlich wieder einmal die Golden Girls und das Männerballett und auch die Tanz AG der Schule am Limberg. Riesenbeifall für „Namenlos Grandios“, dem einzigartigen Päther Traumpaar. Fazit: Ein Abend zum Abschalten, mit viel Gelegenheit zum Lachen, Schunkeln und Mitsingen. Und jede Menge begeisterter Närrinnen und Narren im Saal.