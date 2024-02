KG Iwwerzwerch Überherrn Neue Sitzungspräsidentin führte durch ein heißes Programm

Überherrn · „Volles Haus“ konnten auch die Aktiven der KG Iwwerzwerch in Überherrn bei ihrer großen Kostümkappensitzung am Samstagabend melden. Und natürlich viel gute Stimmung. Vier Stunden lang wechselten sich Knaller in der Bütt mit gekonnten und fantasievollen Tänzen, Musik, mitreißendem Gesang und Sketchen ab.

12.02.2024 , 15:46 Uhr

Die Minigarde der Iwwerzwerche begeisterte am Samstag das Publikum mit „Bibi und Tina“. Foto: Alexandra Broeren

Von Alexandra Broeren