Die närrische Zeit geht wieder los Verband Saarländischer Karnevalsvereine feiert große Sessionseröffnung in Reden (mit Bildergalerie)

Es ist so weit. Mit dem 11.11. startete um 11.11 Uhr für viele Menschen im Saarland die schönste Jahreszeit, die närrische fünfte. Und das muss nach entbehrungsreichen Corona-Jahren natürlich groß gefeiert werden. Die Fastnacht an der Saar startet und der erste Aufschlag galt der großen landesweiten Sessionseröffnung des Verbandes Saarländischer Karnevalsvereine e.V. (VSK) am Erlebnisort Reden.