Roden Karo Blau Gold Roden lässt es krachen

Roden · Schon lange vor der offiziellen Kappensitzungseröffnung wurde in der Rodener Kulturhalle gesungen und geschunkelt. Die „Swayy Band“ mit Sängerin Nicole und Jürgen am Keyboard heizte den Gästen von Karo Blau Gold Roden so richtig ein.

04.02.2024 , 16:11 Uhr

Ins „Märchenland der Träume“ entführte die Minigarde das närrische Publikum zum Auftakt der Kappensitzung des KV Karo Blau Gold Roden. Foto: Robert Claus

Von Robert Claus

Aber dann wurde es ganz ruhig in der Halle. Sitzungspräsident Bernd Schleich hielt für eine Kappensitzung eine schon denkwürdige Eröffnungsrede.