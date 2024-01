Saarwellingen Greesenfrühstück ist nur der Vorgeschmack

Die Saarwellinger Faasend ist 400 Jahre alt, doch lebendig wie eh und je, zum Faasendjubiläum besonders. Die Greesen legen sich mächtig ins Zeug, haben sich jetzt erstmals in dieser Session in ihrer „Montur“ präsentiert. Anlässlich des Greesenfrühstücks am Sonntag haben sie ihre wallenden Röcke, Jäckchen, Hüte, Täschchen und Schuhe angelegt: Vorgeschmack auf den Greesentag am Fetten Donnerstag mit einem Umzug am Vormittag und dem Rathaussturm am Abend (die Saarbrücker Zeitung hat im Vorfeld berichtet).