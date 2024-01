Wadgassen Fastnachtstreiben bei den Glasspatzen

Wadgassen · Mit einer Reise durch den Kosmos zog der Karnevalsverein „Die Glasspatzen“ das närrische Wadgasser Volk an zwei Abenden in seinen Bann. „Der Glasspatz feiert wie noch nie – die Fassend in der Galaxie“, rief Sitzungspräsident Stephan Daub den Gästen in der ausverkauften Glückauf-Halle zu.

28.01.2024 , 12:57 Uhr

„Studienrat“ Mischa Müller eröffnete den närrischen Reigen in der Glückauf-Halle. Foto: Robert Claus

Von Robert Claus

Dann nahm das Raumschiff „Spuk mit elf“ ganz schnell seine galaktische Fahrt auf. Mit einer Besatzung von 400 Akteuren hob die Rakete in die fünfte Jahreszeit ab.