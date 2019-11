Dornröschen : Anmutiges Ballettstück auf hohem Niveau

Das Moldawische Nationalballett präsentiert "Dornröschen" im Theater am Ring. Foto: Sabine Schmitt. Foto: Sabine Schmitt

Saarlouis Tschaikowskys „Dornröschen“ tanzt das Moldawische Nationalballett im Theater am Ring Saarlouis.

Schön, anmutig, elegant und von höchster technischer Präzision ist dieses Ballett, das selbst der Komponist Tschaikowsky für eines seiner besten Werke hielt. Mit „Dornröschen“ erleben die Besucher am Freitag, 6. Dezember um 19.30 Uhr, das Ballett im Saarlouiser Theater am Ring. Nach der Musik des Komponisten Tschaikowsky eines der größten und anspruchsvollsten Ballette der klassischen Epoche, ein kostbares Juwel des klassischen Tanzes, einen Höhepunkt der St. Petersburger Ballettklassik.

„Dornröschen“ ist die Geschichte der Prinzessin Aurora, die von guten Feen gerettet wird: Zur Geburt von Prinzessin Aurora bringen die Feen gute Wünsche als Geschenk. Nur die böse Fee Carabosse wurde nicht eingeladen. Sie aber kommt dennoch und ihr „Taufgeschenk“ ist ein Fluch: An ihrem 16. Geburtstag werde sich die Prinzessin an einer Spindel stechen und daran sterben. Glücklicherweise hat die Flieder-Fee noch ihren Wunsch frei und kann den Tod der Prinzessin in einen hundertjährigen Schlaf umwandeln.