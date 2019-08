Jubiläum : Das offene Frühstück war der Türöffner

Steinrausch Rund 70 Besucher feierten das zehnjährige Bestehen des offenen Frühstücks im Haus des Miteinanders der Generationen.

Anfangs sei es gar nicht so einfach gewesen, die Bevölkerung von dem neuen Konzept zu überzeugen, aber die Besucherzahlen seien rasch von um die 30 auf bis zu 100 Gäste gestiegen: „Die Leute sind einfach dankbar, dass es so einen Ort der Begegnung gibt, bei dem sie gemeinsam Zeit verbringen, Erfahrungen austauschen und Freunde treffen können“, sagt Körber stolz.

Die Besucher des offenen Frühstücks, die teilweise regelmäßig seit zehn Jahren an den Treffen teilnehmen, möchten auch in Zukunft auf dieses Angebot nicht verzichten: „Ich habe hier jede Menge neue Freunde gefunden, mir würde wirklich etwas fehlen, wenn Frau Körber irgendwann aufhört“, ist sich die 77-jährige Hannelore Langerwisch, die nach eigenen Angaben in all den Jahren nicht ein Frühstück verpasst habe, sicher: „So ein leckeres und aufwendiges Frühstück mit Krabbensalat, Thunfisch-Dip und Streuselkuchen würde ich zu Hause auch nicht bekommen“, scherzt die Saarlouiserin.