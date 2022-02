Nach Angriffen auf die Ukraine : Saarländischer Karnevalsverband sagt Veranstaltungen ab

Saarlouis Einige Karnevalsveranstaltungen sind bereits abgesagt. Die nächsten werden nun folgen. Nach den Angriffen auf die Ukraine hat der Saarländische Karnevalsverband über das weitere Vorgehen entschieden.

Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Deshalb wurden die Karnevalsveranstaltungen in einigen Städten und Gemeinden im Saarland bereits abgesagt. Auch der Verband Saarländischer Karnevalsvereine (VSK) hat sich in einer Sitzung zu diesem Schritt entschieden. „Unsere Veranstaltung, das Prinzentreffen in St. Barbara am kommenden Sonntag, hat unser Verband abgesagt“, berichtet der VSK-Vorsitzende Hans-Werner Strauß der SZ. „In Anbetracht der erschreckenden Ereignisse hat sich das Präsidium des Verband Saarländischer Karnevalsvereine darauf verständigt, uneingeschränkte Solidarität mit den Menschen der Ukraine zu zeigen (...) Unter diesem Aspekt empfehlen wir unseren Vereinen, von öffentlichen Veranstaltungen und Feiern Abstand zu nehmen“, heißt es in der Pressemitteilung des VSK.