So schön waren die Sitzungen in der Region Traumwochenende für Freunde der Fastnacht

Wenn 650 Menschen kaum eine Stunde nach Veranstaltungsbeginn auf den Stühlen tanzen, kann es schwer werden, den Stimmungspegel bis Mitternacht hochzuhalten. „Wie soll ich jetzt überleiten?“, fragte Moderator Patrick Topp, nach dem mitreißenden Auftritt der Konsorten in der Klarenthaler Sporthalle bei der Sitzung der Quassler. Aber die Sitzungsmacher hatten noch einiges im Ärmel. Markus Becker kam live auf die Bühne, das Männerballett der Frankfurter Dreamboys kam nach Klarenthal, die Konsorten und die Brass Band Ludweiler sind ohnehin für ihren Sound bekannt. Und mit dem Hausmeischda, Fidelius und Mister Harts Bauchrednershow ging es in der Bütt prominent besetzt weiter. In der ausverkauften Party fehlten auch die klassischen Elemente nicht, die Marsch- und Showtänze der Klarenthaler Garden oder die Tanzmariechen Daniela Ries und Mara Vanessa Henkel. Die Kappensitzung der Quassler war ein gelungener Spagat zwischen Mallorcaparty und klassischem Sitzungskarneval zur Freude des Publikums.