So schön war das Fastnachtswochenende Narren lachen und tanzen gegen das Alltagsgrau

Mit rund 400 Gästen hatten Kleinblittersdorfs Fastnachter am Samstag in der Spiel- und Sporthalle die größte Kappensitzung an der Oberen Saar, die einzige der Rebläuse. In der Bütt glänzten Willi Tielen vom Kaltniggischer Gardisten Corps als reicher Bauer, Sitzungspräsident Frank Meesinger und Kathrin Sauerwein sowie Rolf Maurer mit einer Shownummer.